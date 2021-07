Droga, armi nascoste e imbrattamenti: raffica di denunce a Milano Marittima

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio negli ultimi due giorni, nel corso di un pattugliamento dell’arenile volto a prevenire le svariate forme di danneggiamento alle attività commerciali hanno individuato due ragazzi residenti nel milanese che stavano bivaccando sulla spiaggia. Sottoposti a perquisizione personale, i due celavano tra i propri effetti personali due coltelli e un cacciavite che sono stati immediatamente sequestrati. Per i due giovani in trasferta il possesso delle armi bianche costerà una denuncia all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Inoltre, un ragazzo del varesotto è stato denunciato per imbrattamento di cose altrui. Lo stesso è stato sorpreso con una bomboletta spray nell’imbrattare una cabina elettrica presente nella zona di Milano Marittima. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria è seguito anche il sequestro della bomboletta.

Infine, due ragazzi, attualmente dimoranti a Cervia quali lavoratori stagionali sono stati sorpresi in piazzale Mantova nel fumare due “spinelli”. Gli stessi sono stati segnalati alle Prefetture di residenze per l’adozione dei provvedimenti previsti dal testo unico sulle sostanze stupefacenti.