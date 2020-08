Droga e ubriachi alla guida: raffica di denunce nel weekend

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio lo scorso fine settimana, hanno arrestato uno straniero, denunciato in stato di libertà 8 persone e segnalato amministrativamente alla prefettura una persona.

In particolare nella giornata di domenica un cittadino albanese, sul quale pendeva un decreto di espulsione eseguito nel 2017 e un divieto di ingresso per 5 anni, è stato rintracciato dai militari della Stazione di Milano Marittima presso un albergo del centro. In applicazione della normativa sull’immigrazione l’uomo è stato arrestato.

Un cittadino ucraino e due italiani sono stati invece denunciati per guida in stato di ebrezza. I tre, fermati durante i controlli predisposti per contrastare il fenomeno e prevenire gli incidenti stradali, avevano un tasso alcolemico tra 1 e 2 g/l. Per loro oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura. Stessa sorte è toccata a due persone che, invece, hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento, ma in evidente stato di alterazione psicofisica.

Anche per tre extra-comunitari, non in regola con il permesso di soggiorno, è scattata la denuncia in stato di libertà. Infine, un 20enne di Cesena è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente e per questo è stato segnalato alla Prefettura. Nel complesso sono state effettuati 330 controlli a persone e mezzi ed elevate 13 sanzioni amministrative.