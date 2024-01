A scuola con la droga nel marsupio: bidello arrestato all'uscita dall'istituto

La droga arriva a scuola, questa volta però non portata da qualche studente indisciplinato, ma addirittura da un bidello. Per questo un 32enne, che lavora come collaboratore scolastico nell'istituto scolastico di Sant'Alberto - che comprende sia scuole medie che elementari - è stato arrestato all'uscita dal lavoro, davanti allo sguardo attonito di bambini e genitori.

Perquisito, nel marsupio del 32enne c'erano alcuni grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Altra droga è stata trovata nell'abitazione del bidello, nel forese, dove sono stati rinvenuti anche alcuni proiettili e un tirapugni elettrico. L'uomo, il cui arresto è stato convalidato ieri con la messa ai domiciliari, dovrà rispondere del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio ed è stato anche denunciato per porto ingiustificato di oggetto d’offesa e per detenzione abusiva dei proiettili. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola venerdì.