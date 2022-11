Droga, ubriachi ed evasi dai domiciliari: raffica di interventi dei Carabinieri in stazione

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, nella scorsa settimana, hanno svolto un mirato servizio finalizzato al controllo delle persone in transito nella stazione ferroviaria di Cervia. Nello specifico, al fine di prevenire il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani, sono stati controllati anche due studenti in arrivo alla stazione ferroviaria. Uno dei ragazzi è stato bloccato mentre si dirigeva a scuola fumando uno "spinello", mentre un altro conservava nella sua borsa una dose di hashish. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa antidroga e al termine degli atti affidati ai genitori.

Negli stessi giorni i militari della stazione di Filetto hanno condotto in carcere una persona di nazionalità rumena, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per droga e maltrattamenti in famiglia. L’indagato era stato segnalato dai militari giorni prima perché trovato fuori dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Dopo la segnalazione è immediatamente giunta l’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, immediatamente eseguita dai carabinieri di Filetto con la conduzione dell’uomo presso la casa circondariale.

Infine continua il contrasto al fenomeno della guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti. Lo scorso fine settimana i Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno effettuato mirati controlli all’uscita dei locali da ballo, sottoponendo le persone alla guida delle auto ad accertamento tramite etilometro. 4 sono state le persone colte alla guida di veicoli con un tasso alcoolemico superiore al limite consentito. Per tutti, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.