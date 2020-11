Droni e cani antidroga in arrivo per la Polizia locale

Nella seduta di martedì, il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) su “Proposta di dotazione di unità cinofile per la Polizia locale di Ravenna”, modificato in corso di seduta, con 26 voti favorevoli (Pd, Ama Ravenna, Sinistra per Ravenna, Pri, Ravenna in Comune, Italia Viva, Lega Nord, La Pigna, Lista per Ravenna, Forza Italia) e 2 astenuti (Gruppo misto). Sono intervenuti Chiara Francesconi (Pri), Marco Maiolini (Gruppo misto), Samantha Gardin (Lega Nord), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Daniele Perini (Ama Ravenna), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Veronica Verlicchi (La Pigna), Michele Casadio (Italia Viva).

Nella stessa seduta è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno, sempre presentato da Ancisi, su “Proposta di acquisizione di un drone a supporto della Polizia locale”, modificato in corso di seduta. Sono intervenuti Chiara Francesconi (Pri), Marco Maiolini (Gruppo misto), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Daniele Perini (Ama Ravenna).

E' stata invece respinta la mozione presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) su “Maggiore presenza e più controlli del territorio ravennate da parte delle forze di pubblica sicurezza” con 15 voti contrari (Pd, Ama Ravenna, Sinistra per Ravenna, Pri), 11 a favore (La Pigna, CambieRà, Gruppo misto, Lista per Ravenna, Lega Nord, Forza Italia, Gruppo Alberghini) e 3 astenuti (Ravenna in Comune, Italia Viva). È intervenuto nel dibattito Marco Frati (Pd).

Respinto anche l’ordine del giorno presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna) e sottoscritto da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) “Per l’apertura dei distaccamenti della Polizia municipale nei lidi e nel forese” con 17 contrari (Pd, Italia Viva, Pri, Sinistra per Ravenna, Ama Ravenna), 9 favorevoli (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 3 astenuti (Gruppo misto, Ravenna in Comune). Sono intervenuti Marco Maiolini (Gruppo misto), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Marco Frati (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Chiara Francesconi (Pri), Emanuele Panizza (Grippo misto).