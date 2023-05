Muore nella casa alluvionata, salva la moglie. Trovata morta un'altra donna

L'alluvione causa due vittime a Sant'Agata sul Santerno. Nel primo caso si tratta di un uomo trovato morto nella sua abitazione. La moglie, invece, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Sempre a Sant'Agata è stata trovata morta in casa una donna, la cui identità è ancora in via di identificazione.

Ieri era stata segnalato il cadavere di una persona all'interno di un'auto tra Solarolo e Castel Bolognese, non raggiungibile dai soccorritori. Stamattina l'auto è stata aperta ed è stato verificato che, fortunatamente, era vuota. Il proprietario ieri si era allontanato dal mezzo mettendosi in salvo. Si registra anche un disperso in località Boncellino, a Bagnacavallo. Attualmente nel ravennate l'alluvione ha causato 5 decessi.