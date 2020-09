Due anni fa commise violenza sessuale e tentato omicidio: in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne afgano per i reati di tentato omicidio e violenza sessuale. Nel giugno del 2018 si rese responsabile, in Austria, dei reati di tentato omicidio e violenza sessuale. Per tali reati l’Autorità Giudiziaria austriaca, sulla scorta delle indagini svolte e degli accordi internazionali, ha emesso un mandato d’arresto europeo con richiesta di procedere all’arresto dell'uomo.

Martedì mattina, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione del consumo e smercio di sostanze stupefacenti, il personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna ha rintracciato lo straniero che è stato condotto in Questura dove, dopo l’accertamento sull’identità personale mediante fotosegnalamento dattiloscopico, è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere di Ravenna, a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna competente in materia.