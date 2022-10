Due app alla scoperta delle bellezze artistiche e dei luoghi di Dante a Ravenna

Giovedì a partire dalle 10.30, il Laboratorio aperto di Ravenna, organizza una giornata di presentazione al Mar nella quale illustrerà le attività svolte alle autorità, ai partner e gli stakeholder di Laboratorio aperto. Nel triennio 2019-2022 il Laboratorio ha infatti coinvolto oltre 7.000 partecipanti nelle varie attività ed eventi in presenza ed online dedicati a diverse tematiche. Molte le iniziative di animazione territoriale svolte fino ad oggi: dai percorsi di accompagnamento alle startup innovative nei settori del turismo, dal corso di storytelling partecipato in cui raccontare le eccellenze ravennate nel mondo alle attività per la cittadinanza di gitale come i corsi su software di base per disegno e grafica, dai progetti di co-progettazione di servizi innovativi con otto Pmi del territorio ai Lab talks per dare spazio al dialogo sull’innovazione (open innovation, futuro dell’educazione, passando per la robotica, blockchain, criptovalute e metaverso).

Il programma della giornata vede relatori Giacomo Costantini - assessore al Turismo; Maria Grazia Marini - dirigente Turismo - RUP Laboratorio aperto; Antonio Penso - Fondazione Flaminia; Marta Pellegrino - Fondazione Brodolini; Sebastiano Bisson - ETT; Filippo Maria Vincenzi- formatore. Modererà l’evento Marta Pellegrino, Head of operation Laboratori Aperti di Modena, Ferrara, Piacenza, Forlì e Ravenna.

Nel pomeriggio, dalle 14, seguiranno le presentazioni degli applicativi che in questi anni il Laboratorio aperto ha prodotto per il Comune di Ravenna. Il primo è l’app #myRavenna: un applicativo per esplorare le meraviglie dell'arte attraverso un viaggio fra i luoghi e i monumenti della città. Un racconto ricco di immagini, panoramiche a 360°, testi di approfondimento e contenuti video che permettono di ammirare le opere e conoscere i protagonisti che hanno contribuito a creare la storia di Ravenna, con presentazioni multimediali dei monumenti Unesco, dei siti archeologici, dei luoghi danteschi, dei mosaici contemporanei. Il secondo è Dante VR: set di clip audiovisive in 2D e 3D dedicate al racconto dell’incontro fra Dante e i luoghi di Ravenna, in un viaggio immersivo con l’accompagnamento dei versi della Commedia.