Due bandi per valorizzare le feste di Natale: Cervia e Milano Marittima puntano sulle piste di ghiaccio

Valorizzare le festività del 2023 puntando su luci, piste di ghiaccio e altri elementi fondamentali. L’amministrazione comunale di Cervia ha pubblicato due bandi relativi alla presentazione di progetti per la valorizzazione delle festività natalizie a Cervia e del periodo primavera estate e festività natalizie a Milano Marittima.

Per quanto riguarda Cervia, la proposta riguarda la valorizzazione del periodo delle festività natalizie dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il progetto deve almeno presentare le seguenti caratteristiche fondamentali: pista di ghiaccio in Piazza Garibaldi; decorazioni e luminarie natalizie nel centro storico, in viale Roma, nelle Rotonde del Lungomare di Cervia, nel Borgo Marina: Inoltre devono essere comprese la realizzazione di una serie di eventi con un filo conduttore tematico e la creazione di un villaggio natalizio per l’esposizione e la vendita di prodotti caratteristici e artigianali.

La proposta di Milano Marittima riguarda invece sia la valorizzazione del periodo primavera-estate da Pasqua fino al 17 settembre che le festività natalizie dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per la primavera-estate il progetto deve presentare le seguenti caratteristiche fondamentali: allestimenti e decorazioni in stile con il carattere elegante e glamour della località, giochi di luce, videoproiezioni, ecc; eventi e appuntamenti musicali; attenzione particolare in alcune date prioritarie come Pasqua , 25 aprile 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto.

Per le festività natalizie, anche Milano Marittima punta sull’allestimento di una pista del ghiaccio, così come sulle decorazioni luminose a tema natalizio, sui giochi di luce scenografici e sulla creazione di un villaggio natalizio per l’esposizione e la vendita di prodotti caratteristici e artigianali. L’area in cui attuare il progetto è la zona centrale, individuata da V.le Milano, V.le Ravenna, V.le Forlì, Rotonda 1° Maggio e Vie all’interno dell’anello costituito da V.le Romagna. Oltre a questi due periodi ritenuti indispensabili, la proposta potrà anche essere formulata per tutto l’anno in continuità da primavera a Natale.

I criteri di valutazione

I criteri di valutazione per entrambi i progetti sono: Innovazione e creatività (verranno valutati positivamente i progetti capaci di realizzare proposte innovative e particolarmente originali rispetto ai tradizionali eventi realizzati durante le festività natalizie. Max 20 punti); Attrattiva turistica (verranno valutati positivamente i progetti capaci di generare incoming sia di carattere nazionale che straniero. Max 30 punti); Coinvolgimento delle attività economiche locali (verranno valutati positivamente i progetti capaci di coinvolgere le realtà economiche e produttive locali. Max 30 punti); Attrattiva di altri finanziamenti (verranno valutati positivamente i progetti capaci di attrarre interesse da altri soggetti al fine di ottenere risorse aggiuntive. Max 10 punti); Modalità di promozione del territorio e delle iniziative (verranno valutati positivamente i progetti che proporranno anche modalità innovative e diversificate, per raggiungere il maggior numero di pubblico e anche le diverse tipologie che possono essere interessate. Max 10 punti).

Possono presentare domanda associazioni, comitati, enti pubblici e persone fisiche entro il 21 marzo 2023. I progetti dovranno presentare un prospetto economico-finanziario che indichi le spese complessive preventivate per la realizzazione dell’intera attività, le modalità di copertura e il contributo richiesto all’amministrazione. L’amministrazione ha stabilito di non indicare preventivamente la somma di denaro da mettere a disposizione, per lasciare maggiore libertà alle proposte che verranno presentate e di stabilire solo in un momento successivo, dopo l’esame dei progetti e la loro valutazione, il contributo da assegnare sulla base e nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessora agli eventi Michela Brunelli hanno dichiarato: “L’amministrazione comunale ha ritenuto di attivare questa procedura di avvisi pubblici per offrire a tutti coloro che hanno idee e proposte innovative di presentare progetti per valorizzare tali periodi dell’anno. L’obbiettivo è quello di incentivare il turismo delle località di Cervia e Milano Marittima con eventi creativi e originali, capaci anche di coinvolgere le realtà economiche e produttive locali. Puntiamo su programmi di eccellenza, caratterizzati da una forte attrattività e che siano un valore aggiunto ai numerosi eventi già presenti nel territorio, in grado di creare atmosfere straordinarie che facciano apprezzare le nostre bellezze senza confini stagionali”.