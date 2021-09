Due 'bellissime' ravennati in gara per il titolo di 'Miss mamma italiana 2021'

Fino a domenica Bellaria-Igea Marina ospita le fasi finali della 28esima edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni. Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni che, nonostante la lunga pausa forzata dovuta al lockdown, si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo weekend di settembre di quest’anno, ma solo le 38 vincitrici delle finali regionali hanno raggiunto Bellaria per aggiudicarsi il titolo di Miss Mamma Italiana 2021. Tra le mamme in gara ci sono anche Claudia Manieri, 43enne commerciante di Ravenna, mamma di Letizia e Noemi di 18 e 12 anni, e Giulia Tufano, 38enne insegnante di scuola dell’infanzia di Ravenna, mamma di Pietro di un anno.

Nelle giornate di venerdì e sabato le mamme pre finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre in serata sono in programma le due pre finali dove, oltre a effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative e sportive). Nella serata di sabato verranno proclamate le 16 mamme che staccheranno il pass per la finale di domenica (l’ingresso alle tre serate è gratuito ed è consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass). Nella giornata di lunedì, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del 19esimo calendario di “Miss Mamma Italiana 2022”.