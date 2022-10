Due "bellissime" ravennati sfilano all'evento 'Mamme in Moda'

Al Teatro “Teatrò” di Abano Terme domenica 30 ottobre si è tenuto “Mamme in Moda”, evento spettacolo legato al mondo della moda con protagoniste le Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Le mammen hanno sfilato come vere “modelle” con abiti da sposa, abiti eleganti e con gli accessori di “l’Artefatto by Laura”. All’evento, condotto da Linda Lodesani di Abano Terme “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”, hanno partecipato anche due mamme di Ravenna: Patrizia Verlicchi “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020” e Adriana Pino “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2022”. In occasione dell’evento, è stato realizzato anche uno shooting fotografico curato da Gloria Teti.