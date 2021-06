Due campi di grano in fiamme a pochi chilometri di distanza: bruciati 10 ettari

Il primo è divampato intorno alle 17 in un campo in parte trebbiato, che ha lambito un'azienda agricola

Circa dieci ettari di campi di grano a fuoco. Sabato pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco, impegnati con le squadre di Ravenna, Lugo e Faenza per spegnere due roghi divampati a circa due chilometri di distanza l'uno dell'altro nella zona di San Potito, nel Lughese. Il primo è divampato intorno alle 17 in un campo in parte trebbiato, che ha lambito un'azienda agricola. Il tempestivo intervento del personale del 115 ha limitato i danni alla struttura. Il secondo rogo è scoppiato circa un'ora e mezza più tardi, sfiorando due abitazioni e interessando alcuni pali della Telecom. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 22.30. Nel mentre sono state chiuse alcune strade della Polizia Locale della Bassa Romagna. Presenti anche i volontari di Protezione Civile.