Due casi di Covid alla scuola dell'infanzia e alla primaria

Nuovi casi di Covid a scuola. Nella giornata di giovedì sono stati accertati due casi di positività al Coronavirus nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di Alfonsine, casi che hanno reso necessaria l'adozione di provvedimenti da parte dell'Ausl, d'intesa con l'amministrazione scolastica.

La classe delle elementari è stata posta in didattica a distanza per motivi precauzionali. Per quanto concerne la scuola dell'infanzia è stato disposto invece un periodo di quarantena, in quanto i bambini di questa fascia d'età non sono tenuti a indossare i dispositivi di protezione e, in caso di positività di un alunno, diviene necessario procedere in questo modo. In entrambi i casi è stato disposto un tampone nasofaringeo per le due classi in questione.

"Invito, anche in questa occasione, i genitori ad aderire a questi accertamenti, dato il loro rilievo - commenta il sindaco Riccardo Graziani - Come si può agevolmente constatare, la situazione richiede un continuo monitoraggio e, come sempre, grande attenzione da parte di tutti".