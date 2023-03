Due classi dell'alberghiero raggiungono le finali del 'Cooking Quiz'

E’ ripartito il Cooking Quiz, il concorso didattico nazionale che coinvolge gli Istituti Alberghieri d’Italia. Saranno 35.000 gli studenti coinvolti nel progetto che in questa edizione comprende due versioni: il “Cooking Quiz in presenza” attraverso il quale lo staff potrà tornare tra gli studenti e il “Cooking Quiz digital” ovvero collegamenti digitali con le Scuole.

Il tour “in presenza” ha raggiunto gli studenti dell’Istituto “Tonino Guerra” di Cervia con ottimi risultati. Grande soddisfazione per il professor Gennarino Abate, docente del “Guerra” e referente per il Cooking Quiz per i punteggi ottenuti dai ragazzi: le classi 4^C enogastronomia e 4^I sala-vendita sono passate alla Finale Nazionale di Roma.

Durante il concorso ai ragazzi vengono trasferite nozioni e informazioni importanti con l’obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso la gamification. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola, ma anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passerà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale di maggio. Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, utilizzando strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali.

Oltre alla formazione strettamente legata alle materie di studio dei ragazzi proposta dagli Chef e dai docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sarà introdotta dall’esperto formatore Alvin Crescini, anche la parte “etica” ossia approfondimenti e focus su tematiche fondamentali come la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, la lotta allo spreco alimentare e le corrette modalità di raccolta differenziata.