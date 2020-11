Due classi in isolamento a scuola: e la casa di riposo sospende il servizio diurno

Nuovi casi di Covid a scuola. Da martedì 10 novembre due sezioni delle scuole elementari di Russi saranno messe in isolamento cautelare, avendo identificato tre alunni positivi al Coronavirus. Sempre da martedì, a causa della positivizazione di un parente di un ospite, sarà chiuso anche il servizio diurno della Cra Baccarini (dove nella scorsa primavera si erano verificati diversi casi di Covid e anche vittime tra gli anziani ospiti), per maggiore tutela. "Sappiamo che il servizio è fondamentale per le famiglie che ne fanno richiesta - spiega il sindaco Valentina Palli - ma in questo momento Asp ha deciso in modo condivisibile di assumere l’atteggiamento di maggiore protezione degli ospiti. Sono giornate difficili queste, è vero. E lo sconforto a volte è difficile da governare, ma non dobbiamo lasciarci abbattere e dobbiamo preservare intatta la speranza. Sapremo farcela anche questa volta".