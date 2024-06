Due dipendenti "fedelissime" premiate dalla catena di supermercati

Sono due le dipendenti premiate durante il 'Giubileo' per festeggiare e premiare 63 collaboratori di Despar Nord in Emilia-Romagna, avvenuto nei giorni scorsi a Castel Maggiore. Si tratta di Sonia Maule, da 15 anni in Despar, e della collega Vanessa Fabbri, premiata per i 20 anni di operatività nel suo negozio di via Canalazzo.

L’evento, ideato oltre trent’anni fa, è divenuto ormai un appuntamento annuale per il marchio dell’abete, pensato per rendere omaggio ai molti anni di dedizione, impegno e fedeltà che i collaboratori premiati hanno dedicato a Despar. I riconoscimenti sono stati conferiti a 9 pensionati e a 52 dipendenti attivi, che hanno raggiunto 15, 20, 25, 30, 35 e fino a 40 anni di presenza in Despar.

“L’anniversario del Giubileo in Despar Emilia-Romagna è da sempre una grande occasione per festeggiare i traguardi raggiunti insieme e un momento importante per riaffermare lo stretto rapporto fra l’azienda e i suoi collaboratori - è il commento del direttore regionale Alessandro Urban - che con il loro contributo sono fondamentali per il successo di questa azienda. Una grande squadra caratterizzata da un forte spirito di collaborazione, rispetto e solidarietà e che rimane fortemente attrattiva soprattutto per i giovani nel mercato del lavoro in questo territorio”.