Due escursionisti coi loro cani soccorsi dal 15esimo Stormo di Cervia

I quattro membri dell’equipaggio dell’HH139 dell’83esimo Gruppo Csar (Combat Search and Rescue) che è decollato sabato alle 22.14 dall’aeroporto di Cervia hanno "festeggiato" la propria Notte Rosa riuscendo a portare in salvo due escursionisti e i loro cani bloccati sull’appennino bolognese.

I due escursionisti - un 24enne di Lizzano e un 28enne di Caiano - sono stati soccorsi sul monte della Riva. Partiti nel primo pomeriggio da Rocca Corneta, una frazione del comune di Lizzano in Belvedere nel bolognese, volevano raggiungere Trignano, un paese già nel comune di Fanano. Quando sono ritornati indietro hanno cominciato a scendere seguendo dei sentieri che corrono sul monte della Riva. Giunti in prossimità del Pizzo di Campiano i due sono finiti, inavvertitamente, su tracce di animali e a un certo punto si sono trovati davanti a un salto di roccia di 150 metri.

Non sapendo più dove andare, scoraggiati e anche molto provati dalla fatica hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. La centrale operativa di Bologna ha inviato sul posto le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Modena Monte Cimone e quella del Corno alle Scale. I ragazzi sono stati raggiunti dai tecnici del Cnsas dopo circa 40 minuti di cammino: stavano bene ma non se la sono sentita di proseguire per il percorso esposto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrivo dell’elicottero del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare ha permesso di recuperare gli escursionisti e gli animali grazie all’utilizzo dei visori notturni e mediante l’impiego del verricello. I due recuperati, disidratati ma in buone condizioni, sono stati poi affidati alle squadre di terra del Cnsas. Ancora una volta la sinergia tra Aeronautica Militare e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha permesso di concludere le operazioni di ricerca e soccorso efficacemente e in sicurezza.