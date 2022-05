Doppio furto del 'ladro solitario' in due pizzerie al mare nella notte

Potrebbe esserci sempre il 'bandito solitario' che nelle ultime settimane ha messo sottosopra decine di attività del ravennate dietro ai due furti avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì in due pizzerie di Marina di Ravenna.

Nel primo caso a essere preso di mira è stato il ristorante-pizzeria 'Alle Torri', dove il malvivente - inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza a volto coperto - ha forzato una finestra con un piede di porco e si è diretto subito verso il registratore di cassa, asportandone il cassetto contenente circa 200 euro, oltre che un Iphone. I titolari si sono accorti di quanto avvenuto al momento dell'apertura del locale. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

Nel secondo caso, poco dopo le 2.15, il ladro ha 'fatto visita' al ristorante-pizzeria 'Da Silvio', a poche centinaia di metri di distanza. Anche qui, come mostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è entrato a volto coperto e indossando i guanti, forzando la porta della veranda con il solito piede di porco e fuggendo in dieci minuti con il fondo cassa di circa 600 euro nello zainetto. In questo caso sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, ma il ladro solitario si era già dileguato.