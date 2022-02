Due galli abbandonati fuori dal canile: i volontari di Enpa li salvano

Nei giorni scorsi i volontari di Enpa Ravenna sono stati avvisati in merito a un fatto insolito, ovvero che due galli, da qualche tempo, stazionavano nelle immediate vicinanze del canile comunale. I cani presenti nella struttura, notando la presenza dei due uccelli che razzolavano nel prato, abbaiavano con insistenza, generando un certo scompiglio all’interno del canile.

"Di fronte a questa situazione si sono attivati alcuni nostri volontari i quali, prima mediante l’uso di reti, hanno fatto i primi tentativi di cattura, ma dopo non pochi giorni non essendosi ottenuto alcun risultato hanno posizionato una gabbia da cattura, particolarmente sensibile, la quale ha consentito di raggiungere lo scopo - spiegano da Enpa - Ecco quindi che, attratto dal cibo contenuto in una ciotola all’interno della gabbia, si è riusciti a catturare il primo gallo. La cattura del secondo è stata un po’ più difficile in quanto il gallo ancora libero, avendo visto cos’era accaduto al suo compagno, si guardava bene dall’entrare nella gabbia. I volontari hanno quindi collocato del cibo più appetitoso e l’uccello ancora libero non ha saputo resistere, cadendo in trappola. A missione compiuta i due galli sono stati trasferiti presso un nostro collaboratore che li lascerà liberi di razzolare all’interno della sua proprietà, ove termineranno i loro giorni da pensionati di lusso".

"Da un esame più attento si è potuto constatare che i due galli non erano affatto giovani - continuano i volontari - e quindi abbiamo supposto che il titolare degli stessi, non potendoli più utilizzare per la riproduzione e per la pignatta, abbia elaborato la stupida soluzione di abbandonarli al loro destino, per di più nei pressi del canile comunale. Abbiamo portato a termine un’operazione che ci ha tenuti impegnati per vario tempo".