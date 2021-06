Due giovani fratelli dalla città alla guida dello stabilimento balneare: "Il mare per noi è una seconda casa"

"Il mio desiderio è sempre stato il mare. Vengo da Imola e per noi il mare di Ravenna è come una seconda casa"

Dalla città al lido ravennate inseguendo l'amore per il mare. C'è una coppia di giovani fratelli quest'anno alla guida del bagno 'Tequila' di Marina di Ravenna: Maristella Carusillo, con una passione ventennale per i cocktail, e Paolo Carusillo, chef proveniente da esperienze in ristoranti stellati.

"Questa è la prima gestione di uno stabilimento balneare - spiega Maristella - La mia esperienza lavorativa inizia a 17 anni come barlady, lavoro che poi è diventato vera e propria passione; successivamente sono stata agente di commercio, store manager e socia in varie attività nel campo della ristorazione, ma il mio desiderio è sempre stato il mare. Vengo da Imola e per noi il mare di Ravenna è come una seconda casa. Il nostro target è quello delle famiglie e degli over 30, il nostro è uno stabilimento dove rilassarsi e trovare un po’ di serenità dopo un inverno difficile". Confesercenti supporta questi giovani imprenditori che hanno deciso di avviare l’attività in uno dei nostri bei lidi.