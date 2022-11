Due incontri teorico-pratici per imparare a usare il defibrillatore

Il defibrillatore è uno strumento importante che in molte situazioni si rivela determinante per salvare la vita delle persone. Altrettanto importante è saperlo utilizzare. Per questo, nella sede dell'Ufficio comunale decentrato di via Maggiore n. 120, saranno organizzati due incontri, a novembre e a dicembre, rivolti a cittadini e cittadine, per un numero massimo di 20 persone ad incontro, proprio allo scopo di fornire le corrette informazioni che consentano di praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di utilizzare il defibrillatore (DAE) in modo adeguato. Gli incontri prevedono sia nozioni teoriche che prove pratiche.

A condurli saranno gli operatori della Pubblica assistenza città di Ravenna, che da alcuni anni collabora con il Comune proponendo corsi di primo soccorso alle magliette gialle del progetto Lavori in Comune, ottenendo ottimi riscontri. Gli incontri si terranno nella palestra, con ingresso da via Landoni, venerdì 25 novembre e venerdì 16 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30; si consiglia di indossare indumenti comodi. Per parteciparvi è necessaria l'iscrizione, che si può effettuare la mattina, dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 all'ufficio decentrato di via Maggiore n.120 telefonando allo 0544/485540. Poiché i posti sono limitati si userà il criterio dell'ordine di prenotazione.