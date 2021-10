Due nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche a Montaletto e Milano Marittima

La giunta comunale di Cervia ha approvato il terzo e ultimo stralcio del progetto esecutivo per l’installazione di altre due nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche. Il progetto fa parte del protocollo d’intesa fra Hera e il Comune di Cervia per la “Realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica nel comune di Cervia”, che comprende complessivamente l’installazione di 10 colonnine nel periodo 2019-2021. L’’investimento è totalmente a carico di Hera e riguarda la fornitura, la posa, l’allacciamento alla rete elettrica, il collaudo, la gestione, la manutenzione, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Lo sviluppo della mobilità elettrica è un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Le precedenti otto installazioni di colonnine previste dal progetto sono state attivate in via Cavina (Castiglione di Cervia); piazzale Fiumi uniti (Savio di Cervia); viale Jelenia Gora (Parcheggio scambiatore M. Marittima); viale Jelenia Gora (Golf Club M. Marittima); via Ungaretti (Cervia); Viale Europa Unita (Pinarella); Via Teseo (Pinarella); Viale Sagittario (Tagliata). Ora si procede con l’installazione di altre due colonnine, ognuna con due punti di ricarica, in Via Bollana a Montaletto e nella Traversa I Pineta a Milano Marittima. L’amministrazione inoltre sta programmando una mappatura delle colonnine esistenti per implementare il servizio nei punti scoperti, così come previsto nel progetto del piano di sviluppo legato alla mobilità sostenibile.