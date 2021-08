Due nuove panchine rosse contro la violenza sulle donne a Russi

Anche nelle frazioni di Godo (parco Giardini) e San Pancrazio (parco Silvestroni) sono state infatti inaugurate due panchine come simbolo e monito contro i femminicidi e la violenza sulle donne

Prosegue nel territorio del Comune di Russi l'adesione al progetto “panchine rosse”, un'iniziativa promossa dagli Stati Generali delle Donne e sposata dall'Amministrazione comunale, che nasce per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e per onorare la memoria delle vittime. Anche nelle frazioni di Godo (parco Giardini) e San Pancrazio (parco Silvestroni) sono state infatti inaugurate due panchine come simbolo e monito contro i femminicidi e la violenza sulle donne.

Dipinta dalle ragazze e dai ragazzi della classe quinta della scuola primaria, la panchina rossa di San Pancrazio è stata la conclusione di un laboratorio e momenti di riflessione coordinati dalla psicologa Agata Manfredi di Linea Rosa e dall'insegnante Ilaria Baruzzi; mentre per quella di Godo, gli alunni della classe terza della scuola primaria locale sono stati guidati dall'insegnante Gianna Bassi, supportata sempre dalla psicologa Manfredi. Oltre ai Decentramenti di Godo e San Pancrazio, si ringraziano i Consiglieri comunali che si sono resi disponibili per un aiuto, l'Associazione La Grama e tutti quelli che hanno collaborato all'iniziativa.