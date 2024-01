Al via due nuovi corsi per ottenere o rinnovare la patente dei mezzi pesanti

Si chiudono venerdì 12 gennaio alle 12.00, le iscrizioni per due nuovi corsi di formazione organizzati da Au.Ra. Autoscuole Ravenna, per il conseguimento (nel primo caso), ed il rinnovo (nel secondo), della patente C.Q.C. merci e persone. La C.Q.C., ovvero Carta di Qualificazione del Conducente, è una patente europea introdotta una dozzina di anni fa. Si tratta di un’integrazione per le patenti C e D, obbligatoria per una categoria particolare di lavoratori: gli autisti di mezzi pesanti, che trasportano sia merci (guidando camion, autocarri, veicoli industriali) ma anche persone, alla guida di autobus e pullman di linea.

"Oggi, nel solo territorio ravennate, i lavoratori in possesso di questa patente sono diverse centinaia e si tratta di un lavoro in continua espansione, che non sembra conoscere crisi – sottolinea Silvia Emiliani, responsabile della formazione professionale per le patenti superiori di AU.RA. - Noi cerchiamo sempre di fornire a questa categoria di guidatori un servizio in linea con le richieste, utilizzando solo personale specializzato e certificato dai frequenti controlli da parte della Motorizzazione Civile”.

La sede di entrambi i corsi sarà l’Autoscuola AU.RA. di piazza Paul Harris a Ravenna, (zona Darsena). Il corso per il rinnovo prenderà il via sabato 13 gennaio e proseguirà per cinque sabati consecutivi, fino al 10 febbraio, per un totale di 35 ore complessive. Il corso per il conseguimento della patente CQC inizierà invece lunedì 15 gennaio e prevede 140 ore totali di corso, divise fra 110 di parte comune, 20 ore di parte specialistica (merci o persone) e 10 ore di guida per ogni allievo iscritto. Per informazioni sui documenti necessari all’iscrizione, sui costi e sulle modalità operative dei corsi, rivolgersi al 327 7948810 o via mail a paulharris@autoscuoleaura.it. Referente dei corsi, Andrea Rambaldi.