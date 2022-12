Due nuovi percorsi ciclopedonali a Faenza per mettere in sicurezza le aree scolastiche

Favorire la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza nelle aree scolastiche. Così, oltre al rifacimento dei marciapiedi nelle vicinanze di alcuni plessi faentini, sono stati approvati alcuni progetti definitivi per la realizzazione di due nuovi percorsi ciclopedonali.

In un caso si tratta del percorso ciclo pedonale delle scuole San Rocco in via Ravegnana, che comprenderà un intervento di collegamento ad un tratto già esistente, con arrivo di fronte agli istituti. In particolare sarà realizzato un nuovo tratto di percorso ciclo pedonale della lunghezza complessiva di 135 metri di cui 85 metri a raso su asfalto e delimitato da aiuole e da cordolo in gomma riciclata a protezione dal traffico veicolare, mentre il restante tratto sarà realizzato all’interno dell’area verde in continuità progettuale con il percorso pedonale esistente. All’interno del progetto si andrà a realizzare anche un percorso pedonale, sempre in continuità con quelli esistenti, nell’area limitrofa al campo sportivo al fine di facilitare l’accesso all’ingresso della Scuola d’Infanzia.

Tale progetto è stato oggetto di valutazione congiunta tra l’Amministrazione Comunale, la Direzione Scolastica – Mobility Manager e il Comitato Genitori Scuola San Rocco e comporterà una modifica anche dei flussi veicolari al fine di migliorare la sicurezza e decongestionare l’area dal traffico sopratutto negli orari di entrata e uscita degli studenti. Sarà inoltre rifatta la segnaletica. Per tale opera la spesa prevista, al netto dei prezzi correnti, ammonterà a circa 95 mila euro.

L’altro intervento, che costerà meno di 35mila euro, riguarderà invece la messa in sicurezza del tratto di via Pascoli compreso tra via Santa Maria dell’Angelo e Corso Mazzini. Qui si prevede la realizzazione di un percorso ciclo pedonale delimitato da ‘fittoni’, “andando a eliminare la sosta attualmente presente, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire la mobilità sostenibile soprattutto da parte degli studenti dell’Istituto Scolastico Liceo Torricelli presenti in Via Pascoli e Via Santa Maria dell’Angelo” si legge nella delibera di giunta.

I progetti si collocano nell’ambito della mobilità casa-scuola a piedi e in bici, relativo al programma nazionale sperimentale di mobilità sostenibile a cui l’Unione della Romagna Faentina ha aderito con la Bassa Romagna e che prevede linee di finanziamento dedicate.