Due 'orti terapeutici' per la scuola: la generosa donazione del Rotary

Nella giornata di venerdì, presso l’Istituto comprensivo Vincenzo Randi di Ravenna, alla presenza del dirigente scolastico Mirco Banzola, del past governor del Distretto Rotary 2072 Adriano Maestri e dell’attuale presidente del Rotary Club Ravenna Galla Placidia, Roberto Scaioli, è stato donato alla scuola da parte del Club rotariano il materiale per la realizzazione di due Orti terapeutici. Questo gesto è una testimonianza di impegno verso il benessere degli studenti e della comunità educativa nel suo insieme. Gli Orti terapeutici infatti sono ambienti particolarmente studiati per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’attività agricola. Varie ricerche scientifiche attestano i molteplici benefici che derivano dal lavorare la terra e prendersi cura delle piante.

La coordinatrice dell’attività didattica, la docente Cristina Zapparoni, sarà al timone di questo progetto che sarà non solo educativo ma anche terapeutico. "Lavorare insieme alla realizzazione e al mantenimento degli Orti terapeutici non solo migliorerà il grado autonomia degli studenti, ma anche la loro autostima - rferiscono dal Rotary - Inoltre, favorirà la socializzazione, avvicinandoli alla natura e sensibilizzandoli sul loro ruolo all’interno di un ecosistema più ampio. E’ ormai consolidato il concetto che attività come queste, che coinvolgono le mani e la mente in modo sinergico, abbiano un impatto positivo sullo sviluppo cognitivo e sul benessere emotivo dei partecipanti. L’esperienza pratica di lavorare la terra accresce anche valori fondamentali quali la pazienza, la cura, il senso di responsabilità".