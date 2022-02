Due parcheggi potenziati, studentato universitario e nuove caserme: gli investimenti in cantiere delle partecipate

Il gruppo delle partecipate del Comune di Ravenna ha retto l'urto della pandemia, che ha sì "inciso ma non in maniera determinante". E ora sono in cantiere investimenti importanti, dalle nuove caserme di Polizia locale e Carabinieri allo studentato universitario, fino al potenziamento di due parcheggi del centro storico. Arrivano martedì pomeriggio in Consiglio comunale i budget 2022 di Romagna Acque, Ravenna entrate, Acqua ingegneria, Ravenna farmacie e Ravenna holding. Con l'assessore alle partecipate Giacomo Costantini a sottolineare che "le previsioni restituiscono un gruppo solido capace di distribuire dividendi importanti".

Al proposito, aggiunge, anche per le difficoltà causate dalla pandemia, i soci chiedono una distribuzione maggiore da parte della Holding, prevista per la chiusura del 2021 a 10 milioni di euro. Per quanto riguarda Ravenna Entrate, si registrano "minori introiti" dovuti alle misure antipandemia, ma il risultato d'esercizio è superiore alle previsioni. Benefici arriveranno dall'affidamento dei servizi ad altri Enti come la Provincia. Per le farmacie il risultato è "importante", prosegue l'assessore, e "migliora le gestione del magazzino e l'e-commerce". Per Azimut e Aser, infine, rispettivamente crescita nel budget per l'investimento sui parcheggi e risultato d'esercizio positivo per i maggiori decessi dovuti al covid e previsto in stabilizzazione a 120.000 euro.

“La Holding – ha detto nel suo intervento il capogruppo del Pd Massimo Cameliani – si conferma determinante per la gestione delle partecipate , è un modello strutturale proficuo e vincente per la gestione di servizi pubblici essenziali. Nonostante la difficile situazione dovuta alla pandemia, si è confermato il buon andamento generale del gruppo di aziende che hanno gestioni efficienti e producono risultati positivi. I risultati esposti avvalorano la forte solidità patrimoniale del gruppo e permettono di ottimizzare le previsioni del budget. Tutte le società rinsaldano gli equilibri finanziari e contribuiscono al buon risultato. L’assetto organizzativo conferma l’obiettivo di rafforzare modalità sempre più strutturate di rapporto tra la Holding e le società del gruppo, finalizzate anche all’esercizio di un’efficace attività di direzione coordinamento e controllo. Viene confermato anche lo schema operativo che assicura l’approccio di gruppo utilizzato nella pianificazione delle dotazioni di personale per un crescente numero di funzioni".

"È giusto attestare come le società pubbliche, quando vengono ben gestite, possono assicurare i servizi e mantenere gli investimenti, generando anche risultati economici positivi - continua Cameliani - Nel corso del 2022 sono previsti importanti progetti e l’avvio delle procedure di gara per interventi su immobili e aree di proprietà di Ravenna Holding o degli enti soci come quelli sulla nuova caserma dei Carabinieri a Marina di Ravenna; lo studentato di viale Farini, la nuova caserma della Polizia Locale con riorganizzazione dell’area a servizio del Trasporto Pubblico Locale in via delle Industrie; la valorizzazione urbanistica di due aree a Savio di Ravenna e in zona Bassette Ovest. L’importante margine di rendimento annuale ricade sul bilancio comunale e ha ripercussioni positive sulla vita dei cittadini per il miglioramento dei servizi offerti. I benefici si traducono in investimenti importanti per la salute e il benessere della nostra comunità".

Decisamente critica l'opposizione: Giacomo Ercolani della Lega segnala la "carenza informativa", a partire dal bilancio di Romagna Acque, "la nuova presidenza parte male. Serve - aggiunge - maggiore capacità di ridistribuire le risorse". Questo sistema, attacca Veronica Verlicchi della Pigna, ha un duplice scopo: "Tenere in equilibrio i conti del Comune, facendo bella figura ma senza ricadute sostanziali per la città" e "avere a disposizione poltrone comode e ben pagate per mettere a sedere chi gravita nell'orbita del Partito democratico". Senza dimenticare che la Holding costa due milioni di euro. Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna si chiede che "senso abbia tenere in piedi Ravenna Entrate con 3.000 euro di ricavi. Siamo fortemente contrari a questo sistema che allontana il controllo da parte del Consiglio comunale".