Due pazienti morte in ospedale dopo un intervento nello stesso giorno: saranno 15 le persone indagate

Saranno una quindicina le persone indagate per i decessi di una 81enne forlivese e una 70enne di Castel Bolognese, decedute lo scorso 27 luglio, nel giro di poche ore l'una dall'altra e in circostanze ancora da chiarire, dopo aver subito un'operazione per un tumore oculare all'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara. E' quanto riportato dai quotidiani locali ferraresi secondo cui, dopo aver acquisito le cartelle cliniche e la documentazione relativa agli interventi eseguiti, la Procura ha fissato per martedì il conferimento dell'incarico al medico legale che eseguirà l'autopsia sui corpi delle due donne. Il sostituto procuratore Andrea Maggioni ha aperto un’indagine per la doppia ipotesi di omicidio colposo.

Le indagini dovranno accertare cosa è accaduto nel reparto di clinica chirurgica oculistica, nel day surgery. Secondo quanto ricostruito, gli interventi erano fissati per il 27 luglio scorso quando una dopo l'altra, alle 11 e alle 15, dopo l'anestesia totale, le due donne sono state operate per patologie oncologiche a un occhio: un tipo di intervento specialistico che il Sant'Anna di Cona può realizzare tra i pochi in Italia. A fine operazione le pazienti, da sveglie, avrebbero però accusato un malore: la prima sarebbe morta poco dopo il risveglio, la seconda, rianimata, dopo essere stata trasferita in un altro reparto.

Poi, non essendo stati segnalati subito i due decessi alle autorità, una delle salme è stata restituita ai familiari e stava per essere cremata, mentre sull'altra era stata eseguita una prima autopsia, ma non in medicina-legale. Dove invece a breve ora verranno trasferite le salme per procedere agli esami, capire le cause della morte e chiarire cosa possa essere accaduto.