Paura in stazione: treno merci in corsa investe due persone

Grande paura in stazione a Castel Bolognese nella serata di sabato, dove due persone sono state investite sui binari. Il fatto è accaduto attorno alle 21.30. Un uomo e una donna, entrambi di origine brasiliana, per cause ancora in corso d'accertamento sono stati colpiti da un treno merci diretto verso Rimini, che procedeva a velocità ridotta.

Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato traumi gravissimi ed è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elicottero del 118. Lesioni meno importanti per l'uomo, trasportato anche lui in ospedale per le cure del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia ferroviaria.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per permettere gli accertamenti e capire cosa sia accaduto esattamente. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.