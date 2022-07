Due ponti chiusi e per qualche giorno la città si divide. L'assessora: "Lavori importanti e non rimandabili"

Traffico 'bestiale' nella zona nord di Ravenna. E' la conseguenza della chiusura di due ponti che collegano la città con la periferia nord. Da lunedì, infatti, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte mobile su via Attilio Monti, mentre dal lunedì precedente (11 luglio) era iniziato anche l'intervento sul ponte di via Teodora, nei pressi dell'acquedotto, che mette in collegamento via Popilia Antica con la rotonda di viale Mattei e via Bisanzio.

Due interventi sugli assi viari che mettono in comunicazione il centro di Ravenna con la zona nord della città e che destano il malcontento di alcuni cittadini. Tuttavia si tratta di lavori importanti e non rimandabili. Come spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, l'intervento e la conseguente chiusura del ponte mobile "era urgente ed era necessario intervenire al più presto per ragioni di sicurezza". Va ricordato che i lavori sul ponte mobile dovrebbero essere rapidi e la chiusura è prevista fino a venerdì. A quel punto, in tempo per la festa di Sant'Apollinare, si dovrebbe riaprire il traffico sia per le auto che per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate (per i quali il divieto di transito sul ponte era già stato introdotto dal 15 luglio).

La chiusura del ponte mobile, tuttavia, si somma a quella del ponte di via Teodora, programmata all'interno di un investimento importante, del valore di 700 mila euro, che si articolerà in varie fasi di lavoro e che, la prossima estate, riguarderà invece il ponte di via Cavina. "E' partita la messa in sicurezza di un intervento che durerà vari mesi e non potevamo aspettare ulteriormente per il ponte mobile - precisa Del Conte - rispetto all'intervento molto veloce sul ponte mobile, quello di via Teodora è un intervento strutturato, pianificato in estate proprio per evitare disagi nel periodo delle scuole". Come già comunicato in precedenza dal Comune, il ponte su via Teodora verrà riaperto al transito a settembre, dal momento che le lavorazioni minori potranno essere ultimate con l’installazione del cantiere mobile a bordo strada e con un restringimento di corsia.