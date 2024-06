Due settimane di stage con l'Informagiovani di Cervia: riparte il progetto 'Altra Estate'

L’Informagiovani del Comune di Cervia propone anche per l’estate 2024 occasioni di inserimento nel mondo del lavoro dedicate ai giovani, per sperimentare attività sul territorio cervese. Gli stage di Altra Estate si svolgono nell’arco di due settimane per un totale di 40 ore, nel periodo fra luglio e agosto, presso alcuni centri estivi o presso altre realtà locali che hanno aderito al progetto. Fra queste la Cucina Sorriso, lo Spazio Culturale Scambiamenti, la Casa delle Farfalle, il Parco Naturale, la Biblioteca Goia, il Canile, la Casa di Accoglienza Papa Giovanni Paolo II, il Centro visite Salina, la libreria Libridine e altre realtà che si potranno aggiungere nel corso del tempo.

Il progetto prevede attività di volontariato per i ragazzi dai 15 ai 29 anni residenti nel Comune di Cervia; si tratta di un impegno civico attraverso il quale i ragazzi potranno fare un’esperienza a contatto con la realtà locale del territorio e avranno modo di sperimentarsi in ambienti diversificati svolgendo varie attività. Ad esempio, a Scambiamenti i ragazzi contribuiranno all’organizzazione del festival internazionale CinemaSuono, mentre alla Cucina Sorriso-Emporio Solidale aiuteranno a distribuire pasti e beni di prima necessità alle persone in difficoltà economica.

Per partecipare contattare il Centro Informagiovani il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 allo 0544979265. L’operatore sarà disponibile per fornire informazioni ed eventuale documentazione.