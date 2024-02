Ha aperto da poco con una gestione tutta al femminile il bar Margò, situato nella zona delle Bassette in via Giuseppe di Vittorio 28. Al timone della nuova attività le sorelle Cristiana e Valentina Margotti. Il bar è aperto dalla colazione fino all'orario dell'aperitivo e propone dolci artigianali, pause pranzo anche fit e vegetariane. Tanti gli eventi a tema per i clienti. "I nostri migliori auguri di buon lavoro vanno a Cristiana e Valentina Margotti per la loro avviata carriera nel mondo della ristorazione", commentano da Confesercenti Ravenna-Cesena.