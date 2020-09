Due uffici postali tornano agli orari di apertura 'pre-crisi'

Poste Italiane comunica che a partire dalla prossima settimana torna all’apertura standard pre-crisi per sei giorni alla settimana l’ufficio postale di Villanova di Bagnacavallo e per tre giorni settimanali quello di Marzeno. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali sul territorio provinciale torna ad essere quasi completamente operativa e a disposizione dei cittadini.

