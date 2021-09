Due volontari della Guardia Costiera Ausiliaria premiati per l'impegno durante la pandemia

E’ tempo di riconoscimenti per il mondo del volontariato di Ravenna, e anche per la Guardia Costiera Ausiliaria

E’ tempo di riconoscimenti per il mondo del volontariato di Ravenna, e anche per la Guardia Costiera Ausiliaria. All’interno della 33esima Festa del Volontariato, organizzata da Consulta del Volontariato in collaborazione con Comunità Romagna ODV – Servizi per la solidarietà CSV di Ravenna e il Comune di Ravenna e tenutasi recentemente in piazza del Popolo, si è svolta la premiazione “Cittadina e Cittadino Solidale 2021”, istituito dalla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV e giunta alla settima edizione, che quest’anno ha visto premiare 28 volontari appartenenti a 18 Associazioni del territorio ravennate; quest’anno è stato, inoltre, istituito un premio speciale ai giovani volontari under 25

Per l’occasione, la Guardia Costiera Ausiliaria è stata orgogliosa di premiare Noah Beltramin, volontario ventenne, per l’attività prestata durante la campagna di vaccinazione Covid-19 e Livia Meldolesi, distintasi per l’elevato numero di servizi prestati al Pala de André. Qualche giorno dopo, i volontari della GCA sono stati presenti anche durante la celebrazione del della Protezione Civile, San Pio da Pietralcina: una messa che si è alla chiesa San Vittore, alla presenza del sindaco Michele De Pascale.