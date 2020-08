Durante i controlli 'anti-Covid' in spiaggia scoperto un barista "in nero"

Nell’ambito dei controlli 'anti Covid-19' disposti nei luoghi di lavoro, il personale in forza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenn, aa scoperto l’utilizzo di un lavoratore completamente "in nero”. Le verifiche sono state eseguite - insieme ad altri organismi istituzionali – nel settore turistico/balnerare e in particolare all’interno di uno stabilimento balneare sui lidi ravennati, dove è stato trovato intento al lavoro - come barman - un lavoratore che non aveva firmato alcun contratto di lavoro.

Gli ispettori, a seguito di verifiche, hanno riscontrato che il barista era completamente irregolare. Pertanto, è stata disposta l’assunzione del lavoratore, anche al fine della sorveglianza sulla sicurezza sul lavoro. Sono in corso gli accertamenti volti a rilevare altre irregolarità, anche con riguardo al rispetto della normativa specifica anti covid-19. Si evidenzia il ruolo di tutela e presidio della legalità da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna.