Durante il controllo mostra la patente, ma era falsa: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 20enne gambiano per il reato di falsità materiale commessa dal privato. Nel tardo pomeriggio di venerdì una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, che transitava in via Grado, ha proceduto al controllo di un’auto. Il conducente è stato identificato per il 20enne, già noto alle forze dell’ordine e in regola con le norme sul soggiorno.

Durante il controllo il giovane ha esibito agli agenti diversi documenti, tra i quali una patente di guida emessa dalle autorità danesi. Da un primo esame il titolo di guida è apparso autentico, tuttavia a seguito di un accurato esame effettuato mediante lampada uv e lente di ingrandimento i poliziotti hanno riscontrato numerose difformità nel documento, che evidentemente era contraffatto.

Pertanto il 20enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di falsità materiale commessa dal privato e sanzionato per aver condotto un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida. Inoltre, l’auto sulla quale viaggiava il ragazzo è stata sottoposta al provvedimento di fermo amministrativo per la durata di tre mesi.