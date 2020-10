E' ai domiciliari ma spaccia da casa: pusher arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 51enne tunisino per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Recentemente sono pervenute alla Questura alcune segnalazioni effettuate da diversi cittadini in merito un sospetto andirivieni di persone in un’abitazione di Glorie di Bagnacavallo.

Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna, è emerso che nella casa si trovava agli arresti domiciliari il 51enne tunisino, disoccupato e già noto per reati inerenti gli stupefacenti. Nel primo pomeriggio di mercoledì, nel corso di un mirato servizio, gli investigatori hanno proceduto all’identificazione di un giovane, che nella circostanza era stato notato uscire dal cortile della casa del 51enne. Nella disponibilità di quest’ultimo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente circa tre grammi di eroina.

La dimora è stata quindi perquisita e gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a suo carico una bilancina elettronica di precisione, un telefono cellulare e 1.140 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Pertanto, il 51enne è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e del fatto è stata informata l’Autorità Giudiziaria. All’udienza di convalida che si è svolta nella mattinata di giovedì, il Tribunale ha convalidato l’arresto, ha concesso i termini a difesa e ha disposto la liberazione dell'uomo poiché già agli arresti domiciliari per altra causa.