E' in arrivo la burrasca di Natale: bora, rischio mareggiate e anche la neve a quote basse

E' in arrivo la burrasca di Natale. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento, stato del mare e neve sui rilievi. Venerdì si legge nel bollettino, "è previsto l'arrivo di una perturbazione di origine nord atlantica. A partire dal mattino sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Dai rilievi fino a quote di bassa-media collina sono previste nevicate deboli che interesseranno le province emiliane; sono previste nevicate sporadiche con modesto accumulo sui rilievi romagnoli. Nelle aree di pianura sono previste piogge deboli-moderate su pianura centrale e ferrarese, deboli altrove".

Dalla tarda serata, viene rimarcato, "è previsto un rinforzo della ventilazione di bora con intensità di burrasca moderata sulle pianure orientali e burrasca forte sulla costa settentrionale e sui crinali centro-occidentali. Il mare dalla tarda serata-nottata è previsto agitato con direzione d'onda da nord est". L'ingresso dell'aria fredda di matrice artica trasformerà la pioggia in neve in serata a quote collinare, con i fiocchi attesi sul Ravennate oltre i 400 metri durante la fase più intensa delle precipitazioni.

Residui fenomeni sono attesi anche nella prima mattinata di Santo Stefano. Nei giorni a seguire il servizio meteorologico dell'Arpae prevede un nuovo peggioramento a partire da domenica, con nevicate sui rilievi occidentali. "Nella giornata di lunedì - viene illustrato - il sistema interesserà rapidamente tutta la regione determinando precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sui rilievi con quota neve in aumento. Nei giorni seguenti condizioni di variabilità con possibilità di precipitazioni sul crinale appenninico. Le temperature saranno in lieve aumento da lunedì".