E' nato "Fratellanza rossonera", il Milano Club che ha sede a Bastia

Nasce a Bastia un nuovo Milan club che si chiama ‘Fratellanza Rossonera’, fondato e presieduto da Michela Manzari. La sede è al circolo Endas Saffi in via Petrosa 531; informazioni al 320-3459679. Il club organizza pullman per le partite del Milan a San Siro, fornisce supporto nell’acquisto dei biglietti per le partite casalinghe, permette di vedere le partite di campionato e di Coppa della formazione rossonera. Per tutti i tifosi Milanisti della provincia di Ravenna possono aderire e iscriversi al nuovo club.