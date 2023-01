E' partita la navetta gratuita che porta gli abitanti a fare la spesa nel paese vicino

È partito il servizio gratuito offerto dal Conad di Castel Bolognese agli abitanti di Solarolo per portarli gratis a fare la spesa in bus. L’iniziativa, rivolta soprattutto agli anziani e a tutti coloro che non sono dotati di automobile, ha già riscosso il favore degli utenti in diverse zone della Romagna. La navetta dispone di 22 posti e parte ogni lunedì e venerdì mattina alle 8,45 dalla piazza Gonzaga di Solarolo. Il rientro è alle 10 circa.