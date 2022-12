E' ravennate la moglie dell'attentatore di Papa Wojtyła, Alì Agca: "Mio marito? Un po' arretrato ma premuroso"

E' originaria di Ravenna la moglie di Alì Agca, l’attentatore di Papa Giovanni Paolo II. Il suo nome è Elena Rossi, è nata a Ravenna nel 1967, ha due lauree e oggi, dopo essersi convertita all'Islam, si fa chiamare Elena Hilal Agca (come mostra sul suo profilo Facebook). Intervistata dal Corriere della Sera, la ravennate - che oggi vive insieme al marito a Istanbul - ha raccontato la storia di come si è innamorata del terrorista turco.

Elena ha raccontato al quotidiano nazionale di aver contattato Agca quando aveva appena 14 anni, dopo essere rimasta impressionata dall'attentato al Papa, iniziando a scrivergli lettere in carcere per comprenderne le motivazioni e la personalità. Negli anni successivi la relazione è maturata diventando poi "reale", fino al matrimonio avvenuto sette anni fa.

La donna, cresciuta in un'azienda agricola del Ravennate, ha spiegato di non aver mai detto ai genitori che quell'uomo turco che aveva sposato era proprio l'attentatore del Papa, mentre alcuni amici e parenti hanno conosciuto l'uomo "piuttosto curiosi ed entusiasti", ha detto nell'intervista. "Sono convinta che a legarci sia il destino", ha detto ancora Elena, che ha spiegato di non essere mai andata a trovare Agca in carcere, descrivendolo poi come un uomo "gentile e premuroso", "un po' arretrato" e "animato da una fede profonda senza essere integralista".

La 55enne ha poi detto di essersi convertita all'Islam per sua scelta e ha parlato con il Corriere del caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, dicendo che nella lettera inviata dal marito al fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ci sarebbe scritta tutta la verità sull'attentato e sulla scomparsa della ragazza. Infine, la donna ha manifestato l'intenzione di restare a vivere in Turchia.