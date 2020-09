E' una bellissima ravennate la vincitrice di 'Miss mamma italiana Evergreen'

Nell’area eventi “Rubicone” di Gatte Mare domenica 20 settembre si è svolta la finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”. “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma: l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Considerato il ruolo della mamma, sempre in grande evoluzione, dal 2017 (per festeggiare il 25esimo anniversario del concorso) si è deciso di estendere l’invito anche alle mamme con un’età superiore ai 56 anni: è nata così la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante e hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative. “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020” è Patrizia Verlicchi, 63 anni, operatrice olistica di Ravenna, mamma di Manuel e Michael, di 39 e 37 anni. Una bella donna solare, con lunghi capelli biondi e occhi azzurri e con l’hobby per il ballo. Patrizia, parlando di sè, dice di essere una persona attiva, sempre in movimento, che odia la falsità, il suo colore preferito è il rosso, mentre il suo animale preferito è il cane. Altre fasce sono state assegnate dalla giuria a mamme ravennati: “Miss Mamma Italiana Evergreen sprint” Sandra De Caro, 59 anni, casalinga di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 37 e 28 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen simpatia” Adriana Pino, 61 anni, impiegata, di Savarna, mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 33, 30 e 23 anni.