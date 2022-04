Guidava sulla E45, ma non aveva più la patente da 10 anni: scatta la maxi multa

Nel pomeriggio di giovedì è stato multato un 45enne sorpreso in E45 al volante di un furgone pur avendo subìto più di dieci anni fa la revoca della patente, senza mai essersi interessato di conseguirla nuovamente. L'uomo doveva consegnare a Umbertide (Perugia) alimenti confezionati caricati a Ravenna, ma all’altezza di San Piero in Bagno è incappato nel reticolo predisposto dai poliziotti della Sottosezione di Bagno di Romagna lungo la E45.

Per l’uomo sono scattate multe per oltre 5.000 euro non solo per aver guidato senza patente, ma anche perché il furgone (sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi) stava circolando nonostante il contratto di noleggio fosse ormai scaduto.