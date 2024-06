Ecco i soldi per i mobili alluvionati, massimo 6000 euro per abitazione. L'assessora: "Cifra ridicola"

Arrivano finalmente i contributi ai privati che hanno subito danni ai beni mobili durante l'alluvione di maggio 2023. I destinatari potenziali sono 35mila. Nel decreto legge varato ieri ci sono le disposizioni più volte sollecitate da amministratori locali e cittadini. Per arredi ed elettrodomestici, come già annunciato i contributi saranno forfettari, commisurati al numero e alla tipologia dei vani dove erano collocati: nel limite di 3.200 euro se il locale è la cucina e di ulteriori 700 euro per ognuno degli altri, fino a un importo massimo di seimila euro per abitazione. Tutto al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario proprio per i danneggiamenti ai beni mobili.

Una cifra che, discussa martedì pomeriggio in consiglio comunale a Ravenna grazie a un question time della consigliera Pd Alessandra Folli, l'assessora al bilancio Livia Molducci definisce "assolutamente ridicola per chi ha subito danni anche per oltre 50.000 euro". L'8 maggio scorso, ricostruisce l'assessora, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato un emendamento per risarcire i beni mobili, "trasformato" in decreto legge il 17 maggio dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e quantificato in maniera forfettaria prima in 5.000 e poi in 6.000 euro. Nulla di concreto si è però realizzato e il 27 maggio è stato annunciato lo spostamento al dopo elezioni.

Così ieri sera, continua la titolare dei conti di Palazzo Merlato, il governo ha varato il decreto e "per la prima volta lo Stato si fa carico degli indennizzi dei beni mobili" per una cifra massima di 6.000 euro. I rimborsi vengono infatti previsti per gli immobili di residenza e parametrati su numero e tipologia di vani, ossia di stanze: appunto 3.200 per le cucine e 700 euro per gli altri locali, fino a 6.000 euro. Se il danno è maggiore, dunque, "niente rimborso al 100% come promesso dal governo", chiosa Molducci.

Sono diversi i privati con danni superiori ai 50.000 euro, meno forse a Ravenna, ma, invita l'assessore, "si pensi a Faenza e Forlì, non è quello che i cittadini si aspettavano". Fortunatamente per i ravennati, conclude Molducci, le donazioni sono state "più ampie rispetto altre città" e si aggiungono ai rimborsi statali.