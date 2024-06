Ecco la nuova piazza Vivaldi di Lido Adriano: nuove panchine e un grande palco

Alla presenza del sindaco Michele de Pascale e dell’assessore al Turismo Giacomo Costantini, è stata inaugurata questa mattina nella sua nuova veste piazza Vivaldi a Lido Adriano, dopo gli interventi di riqualificazione realizzati con fondi Pnrr pari a 770 mila euro. Sono tra gli altri intervenuti la presidente del consiglio territoriale del Mare Licia Suprani, il presidente della pro loco di Lido Adriano Gianni De Lorenzo, il parroco Mauro Marzocchi, rappresentanti del territorio e cittadini. Con questo progetto di rigenerazione urbana, la piazza è stata trasformata in un vero e proprio polo culturale, pronto ad accogliere spettacoli musicali e teatrali, grazie a una riqualificazione che ha puntato a valorizzare lo spazio pubblico, rendendolo attrattivo per la collettività.

“Sono giornate molto belle per Lido Adriano – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale – perché proprio ieri la località ha festeggiato i suoi sessant’anni, essendo di sessant’anni fa il primo piano regolatore che ha portato alla sua nascita. E oggi inauguriamo questa nuova piazza, completamente rigenerata grazie a fondi europei del Pnrr che ci consentiranno nei prossimi anni di riqualificare tutta la fascia litoranea di Ravenna, la più grande stagione di investimenti nella storia del nostro territorio comunale per quanto riguarda le zone balneari. Una piazza è sia un luogo di eventi che un luogo di incontro e di socialità, di vita, in cui la comunità si riunisce. E a Lido Adriano la comunità è particolarmente attiva nel riempire gli spazi pubblici. Vale per le scuole, e mi piace ricordare che il mio primo mandato è cominciato con un grande investimento sulle scuole, che qui sono piene di bambini e di bambine, vale per i servizi socio sanitari a partire dalla Casa della salute, e vale anche per gli spazi turistici. Quindi questa piazza sarà piena nelle sere d’estate di persone, musica e allegria, un luogo che contribuirà ad attirare tanti turisti e ad allietare la vita di chi Lido Adriano la vive tutto l’anno”.

La piazza, che veniva utilizzata come parcheggio e che con questo intervento diventa pedonale, misura circa 2.600 metri quadri ed è il punto nodale tra viale Virgilio e il lungomare viale Petrarca. L’area è stata ripensata con una pavimentazione in pietra naturale per dare continuità al porfido esistente del marciapiede del lungomare. Il sistema strada-piazza sarà in grado di essere percepito come luogo centrale con il nuovo palco per i concerti, la zona di relax e occasioni di aggregazione lato mare dove potranno essere ospitati conferenze, concerti, proiezioni all’aperto, mercatini e ogni altra iniziativa/attività ricreativa.

Con l’intervento si è proceduto alla completa realizzazione della fondazione e della relativa sovrastruttura per la nuova pavimentazione. Sono state utilizzate la pietra di Lessinia bianca, compatta, di pregio e resistente alle intemperie per i percorsi della piazza e la pietra di Luserna, duttile, resistente ai carichi e non deteriorabile. Al fine di mantenere i filari dei pini esistenti si è creata un’aiuola verde attorno alla piazza a beneficio delle alberature, ma anche per incrementare la superficie drenante. Nella piazza è stato inoltre inserito un percorso tattile per migliorare l’accessibilità dell’area agli utenti con disabilità visive, nel rispetto delle linee guida Lve.

Fra la nuova piazza ripavimentata e il parcheggio esistente verso il mare è stata ampliata la fascia verde con la creazione di punti di sosta, spazi più intimi arredati con pavimentazione drenante color legno e panche da lettura; questa zona è caratterizzata da maggiore privacy e può essere utilizzata dai visitatori per la lettura e il refrigerio all’ombra delle nuove alberature. Vi sono 12 sedute caratterizzate da una linea moderna ed esteticamente piacevole, comodità e durata nel tempo, non avendo necessità di particolari manutenzioni.

Nel marciapiede in porfido, che circoscrive la piazza sui due lati verso la strada, in sostituzione delle panchine esistenti sono state posizionate 12 panche a forma di parallelepipedo con finitura sabbiata e piano di seduta bocciardato in granito bianco. Il palco fisso ha le dimensioni di 12,80 per 9,40 metri e altezza di circa 1metro e 30 centimetri per essere in grado di richiamare spettacoli di impatto. I gradoni, che permettono di salire sul palco sia di fronte sia di lato, sono stati rivestiti in pietra per dare uniformità alla piazza. Infine sono stati sostituiti i pali dell’illuminazione laterali con altri dal design moderno e tecnologia a led, mentre è stato eliminato il faro centrale.