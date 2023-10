Ecosistema Urbano 2023: Ravenna risale in classifica, male ancora consumo di suolo e rifiuti prodotti

Strada in salita per le città italiane segnate negli ultimi 30 anni da una crescita lenta e troppo altalenante rispetto al tema della sostenibilità e dove le emergenze urbane, nonostante lievi miglioramenti, restano più o meno le stesse: smog, trasporti, spreco idrico, numero di auto circolanti. È quanto emerge in sintesi da Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione.

Per Legambiente in questi 30 anni a rallentare la crescita sostenibile delle città sono stati "interventi troppo a compartimenti stagni che non hanno permesso quella accelerata che serviva alle aree urbane, in cui oggi si concentra una sfida cruciale. E così accanto ai lenti e progressivi miglioramenti come l’aumento della percentuale di raccolta differenziata (dal 4,4% in media del ‘94 al 62,7% nel 2022 ma solo in alcuni capoluoghi) e delle piste ciclabili (passate da una media di 0,16m equivalenti/100 abitanti nel ‘98 a una media di 10,59m equivalenti/100 abitanti nel 2022), in questi 30 anni non sono mancati stalli e ritardi. Nessun miglioramento, ad esempio, per il tasso medio di motorizzazione dei comuni capoluogo italiani che si conferma, come trent’anni fa, a livelli tra i più alti d’Europa: 66,6 auto ogni 100 abitanti; è cresciuta la produzione complessiva di rifiuti (passando da una media pro capite di 455 kg/anno del ‘94 a 516 kg/anno nel 2022), e il trasporto pubblico è ancora lontano dalle medie europee ed è passato da 97 viaggi pro capire all’anno nel ’95 ai 65 viaggi pro capire all’anno nel 2022".

Il rapporto Ecosistema Urbano 2023 raccoglie anche le storie di transizione ecologica anti litteram raccontate dagli amministratori locali passati, che già da tempo avevano iniziato a cambiare in chiave sostenibile le principali città. I dati del report sono consultabili sulla mappa interattiva - ecosistemi.legambiente.it - con i 19 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

“Le città - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - vanno ripensate come motori di un cambiamento capace di renderle vivibili e a misura umana, nonché laboratori fondamentali per il percorso di decarbonizzazione. Occorre infrastrutturarle, realizzando gli impianti industriali dell’economia circolare, riducendo le perdite nella rete di distribuzione dell’acqua, completando la rete di fognatura e depurazione delle acque reflue, facilitando la permeabilità del tessuto urbano alle acque piovane per adattarsi alla crisi climatica e ricaricare le falde, diffondendo le colonnine di ricarica elettrica negli spazi pubblici. Nei prossimi anni l’Italia dovrà moltiplicare i cantieri della transizione ecologica in tutte le città del nostro Paese, tema al centro del XII° congresso nazionale di Legambiente che si terrà a Roma dal 1 al 3 dicembre 2023 e della nostra campagna itinerante in corso. Siamo in grado di farlo, ma serve quella volontà politica, a livello nazionale e locale, che è mancata finora e che anno dopo anno diventa sempre più urgente”.

La classifica 2023 in Emilia-Romagna: Ravenna è quella che migliora di più

Una classifica pressoché invariata rispetto all’anno precedente quella della sostenibilità ambientale dei capoluoghi di provincia Emiliano-Romagnoli, ma con qualche eccezione: sebbene il podio si confermi capeggiato da Reggio Emilia, Forlì e Rimini, Ravenna cede il testimone di fanalino di coda a Modena, già penultima nella scorsa edizione, che scende di tre posizioni nella classifica nazionale. Ravenna, infatti, balza dalla 52esima alla 36esima posizione nella classifica nazionale, passando da un punteggio obiettivo di sostenibilità ambientale che nel 2022 era di 53,29% a quello che nel 2023 è di 62,06%.

In generale, sebbene si veda un complessivo miglioramento in percentuale per ogni città, 6 capoluoghi hanno perso posizioni sulla classifica nazionale. Calando sul dettaglio dei 19 indicatori che compongono la classifica, i dati sulla qualità dell’aria non sono per niente rassicuranti: scarsa la qualità dell’aria a Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia nel 2022 in relazione con le linee guida UE e OMS. Insufficienza invece per Bologna, Forlì e Ravenna. Rimini unica "mosca bianca" dentro i parametri della sufficienza.

Inverso il quadro sui rifiuti, che vede 7 dei 9 capoluoghi con una soglia di raccolta differenziata oltre il 65%, con in testa Ferrara (87,6%), Reggio Emilia (81,9%) e Parma (81,9%). In fondo Bologna (62,6%) – dove ancora si attende l’applicazione della Tari - e Modena (61%).

Sul quadro della mobilità, l’Emilia-Romagna in generale è seconda per incidentalità stradale secondo i dati Istat 2020, con 11.692 incidenti, 223 morti e 15.096 feriti. In questo quadro, secondo i dati 2022 Aci/Istat Bologna registra un tasso di incidentalità del +10%. Per quanto riguarda la ciclo-pedonalità, Reggio-Emilia si classifica seconda in Italia con 40,46 metri quadri di piste/100 abitanti.

All’interno del report giunto alla trentesima edizione, quest’anno troviamo una serie di interviste dedicate ai sindaci protagonisti di esperienze virtuose in materia ambientale. Tra queste, troviamo la recente introduzione nel contesto urbano di Bologna della Città 30, l’esperienza di Piazza Roma a Modena e il progetto “Reggio Children” di Reggio-Emilia.

Focus su Ravenna

Come detto, quest'anno Ravenna ha migliorato la sua posizione in classifica nazionale salendo di 16 posizioni dalla 52esima alla 36esima. Nello specifico, si trova in 39esima posizione per la concentrazione media di NO2 (biossido di azoto) nell'aria; 37esima per il superamento delle soglie relative all'ozono; 73esima per la concentrazione media di PM 10 e 62esima per la concentrazione media di PM 2,5; 56esima per i consumi idrici domestici, 18esima per dispersione e addirittura 103esima (terzultima in Italia) per chili di rifiuti prodotti pro capite (716 kg/abitante), piazzandosi però 45esima per la raccolta differenziata. 38esima posizione per numero di passeggeri del trasporto pubblico e 48esima per chilometri di percorrenza sempre relativi al trasporto pubblico.

Ravenna è 14esima in Italia per numero di isole pedonali e 20esima per metri quadri di Ztl (360,2 mq ogni 100 abitanti); male però le infrastrutture per la ciclabilità, 89esima posizione. Bene il verde: 13esima posizione per la presenza di alberi (38 ogni 100 abitanti) e 24esima per il verde totale (49,4 mq ogni abitante). Fondo della classifica (102esima posizione) per l'uso efficiente di suolo e la variazione su 5 anni di dati di uso di suolo pro capite. Infine, Ravenna è 80esima per morti e feriti in incidenti stradali, 83esima per numero di auto (72 ogni 100 abitanti), settima per numero di moto (21 ogni 100 abitanti) e 60esima per solare pubblico (2,3 kw per abitante).