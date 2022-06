Eddie Ponti celebrato a Roma in una mostra e convegno sui 50 anni dal Festival Prog & Rock

Alla mostra sui 50 anni dal Festival Prog di Villa Pamphili a Roma viene ricordato il faentino Eddie Ponti, conduttore e organizzatore del festival e figura di spicco del rock, beat, Prog dell'epoca a livello nazionale anche come giornalista e speaker radiofonico. Nato nel 1929 e scomparso nel 1992 aveva lavorato in Rai, nelle Tv Locali, giornalista musicale e speaker radiofonico su Radio Montecarlo, Conduttore ufficiale del prestigioso Piper di Roma, Presentatore e organizzatore di grandi festival prog, rock e beat come i festival a Roma, Palermo e Viareggio, tra i tanti, tanltent scout e animatore dei complessi a Faenza, come Le Meteore. Eddie Ponti ha lasciato una grande traccia nella nuova musica italiana degli anni 1960/1970 e per questo e' stato celebrato a Roma e ricordato in un convegno nel quale e ' intervenuto Giordano Sangiorgi, patron del MEI, che ha portato l'ultima intervista realizzata da Eddie Ponti nel 1990 proprio a Giordano Sangiorgi per il libro Fenza e' Rock realizzato con Carlo Lucarelli e Angelo Farina.



Il MEI quest'anno ricordera' con un convegno la figura di Eddie Ponti con i faentini Paolo Giovannini de Le Meteore, di cui fun un promoter, e Lanfranco Lega di Hi Fi Music Center, che gli fece presentare l'Eurodaavoli proprio a Faenza, insieme a Giordano Sangiorgi e da Roma ai giornalisti rock Renato Marengo e Maurizio Baiata che hanno collaborato con lui negli anni sessanta e settanta nella scoperta delle nuove prog band italiane e romane. Una figura faentina di spicco e di grande valore quella di Eddie Ponti, messa ai margini per quella "diversita" che 50/60 anni fa ci si permetteva di emarginare, che si vedra' intitolato da quest'anno anche il premio per il vincitore di Faenza Rock.