L'edificio abbandonato crolla: all'interno 50 chili di sigarette di contrabbando. I vicini: "Abbiamo paura"

Un rudere che cade a pezzi e "svela" al suo interno una grande quantità di sigarette di contrabbando, ma anche la paura costante delle famiglie che abitano attorno all'edificio che si verifichino nuovi crolli. Questa la situazione che stanno vivendo, ormai da un paio di mesi, alcuni abitanti di Coccolia, nei pressi dell'edificio abbandonato al civico 888 di via Ravegnana. A farne le spese finora sono state in particolare tre famiglie che condividono un cortile in comune a lato del rudere.

A spiegarci la situazione è proprio uno di loro, Walter Fustini: "Il 14 maggio del 2024 è crollato una parte del rudere che ha coinvolto il giardino in comune con altre due famiglie e ha letteralmente distrutto tre auto", tutte irrimediabilmente danneggiate e non ancora risarcite. Una delle vetture era proprio di Walter che, infatti, è stato costretto a comprare una nuova auto. In seguito al crollo sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Ravenna per la messa in sicurezza e "hanno transennato sia la zona fronte strada sia la zona all'interno del cortile".

L'immobile in questione è lasciato a sé stesso almeno da un paio di anni. Si tratta di uno spazio artigianale che in passato ha ospitato un'officina, poi un'azienda di restauro mobili, poi un lattoniere, infine un'autorimessa. Ma la vicenda non si è conclusa. Venerdì 12 luglio si è verificato un altro crollo, all'interno sempre del giardino un comune, di nuovo sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia Locale di Ravenna e durante i controlli di sicurezza la Ravegnana è stata temporaneamente percorribile solo su una corsia. Quindi è stato emesso un divieto di passaggio con auto nel cortile a lato del rudere, dove "si può solo passare a piedi altrimenti non si riesce ad andare in casa", racconta Walter. Durante il secondo sopralluogo, gli agenti della Polizia Locale sono anche entrati nell'edificio abbandonato trovandovi all'interno 50 chilogrammi di sigarette sfuse, probabilmente merce da contrabbando.

Oltre alla scoperta di questo "deposito" illegale, rimane per i residenti delle abitazioni vicine la paura di nuovi crolli. In seguito all'evento di maggio, il Comune aveva anche emesso un'ordinanza che imponeva al proprietario dell'immobile di dare il via ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio. Tuttavia il proprietario al momento non si sarebbe fatto vivo. A quel punto secondo l'ordinanza, sottolinea Walter, "sarebbe stato il Comune a dover compiere i lavori". Tuttavia ora l'ordinanza è scaduta "e ad oggi siamo ancora messi così - continua Walter- per ora si è solo transennato all'interno del cortile e sulla statale", mentre per quanto riguarda le auto "ancora no sappiamo se saremo risarciti".

Le famiglie affaciate sul rudere ora chiedono dunque con forza al Comune di "mettere in sicurezza il luogo e pulire le macerie - prosegue Walter - La speranza è che venga demolita la struttura, in quanto molto pericolosa e potrebbe crollare da un momento all'altro". Per portare a termine la situazione si sono anche rivolti a un avvocato per interloquire con l'ufficio Urbanistica del Comune e capire come procedere per la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza. "Il maggior timore è chevengano giù i muri e la facciata sulla Ravegnana", afferma Walter. Qui infatti i potenziali rischi non mancano. Da un lato infatti ci sono i contatori del gas delle varie abitazioni, dall'altro i cavi elettrici. Inoltre il caseggiato potrebbe anche franare sulla Ravegnana, con conseguenze potenzialmente disastrose.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday