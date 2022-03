Edilizia pubblica, 5 milioni di euro per interventi di rigenerazione nel Ravennate

Nell’ambito del programma “Sicuro Verde e Sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” sono in arrivo circa 5 milioni di euro su quattro comuni della provincia di Ravenna per interventi di rigenerazione ed efficientamento energetico in 79 alloggi. Il Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche abitative aveva infatti presentato alla Regione Emilia-Romagna un elenco di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati destinati all’edilizia abitativa sociale. Quattro di questi sono risultati aggiudicatari di finanziamento per un totale di 4.950.000 euro.

Acer Ravenna, in qualità di gestore del patrimonio residenziale pubblico, ha svolto l’attività di individuazione e predisposizione delle candidature ed è stata ora incaricata dal Tavolo Territoriale di svolgere la funzione di ente attuatore degli interventi finanziati.

"E’ un onore per Acer ed una grande sfida essere l’Ente attuatore anche di questa importante linea di finanziamento - dichiara Lina Taddei, presidente di Acer - Si tratterà infatti di gestire le attività di progettazione e direzione lavori e le funzioni di stazione appaltante. In vista di questo importante impegno una delle prime decisioni assunte dal nuovo Consiglio di Amministrazione è stata quella di ripensare l’organizzazione dell’area tecnica di Acer, da un lato valorizzando le risorse interne, dall’altro prevedendo l’ingresso di due nuove figure professionali, per il reclutamento delle quali sono attualmente aperti gli avvisi di selezione".

Gli interventi finanziati, che riguardano i Comuni di Ravenna, Russi, Lugo e Faenza, prevedono lavori di miglioramento sismico, di efficientamento energetico e di riqualificazione e rimodulazione degli alloggi per renderli maggiormente fruibili e accessibili. L’avvio dei lavori è previsto nel corso del prossimo anno.