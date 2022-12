Edilizia popolare, il Consiglio comunale approva la nuova convenzione con Acer

Nella seduta di giovedì il consiglio comunale di Ravenan ha approvato la delibera “Schema di nuova convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda casa Emilia-Romagna (Acer) della provincia di Ravenna del servizio di gestione dell'edilizia residenziale sociale” con 18 voti favorevoli (Pd, Lista de Pascale, Pri, Movimento 5 stelle, Ravenna Coraggiosa, Gruppo misto), 6 contrari (Lega Salvini premier, Fratelli d’Italia, Lista per Ravenna-Polo civico popolare, Nicola Grandi di Viva Ravenna), 1 astenuto (Filippo Donati di Viva Ravenna).

Nel presentare la delibera l’assessore Gianandrea Baroncini, ringraziando la dirigenza di Acer, i servizi comunali alle politiche sociali e al patrimonio, ha evidenziato che "la convenzione è un elemento molto importante del complesso sistema delle politiche abitative che tanto preoccupano la comunità ravennate e l'amministrazione. Rispetto ai problemi abitativi si è lontani da una soluzione strutturale e purtroppo non si riesce a leggere una strategia nazionale con adeguati finanziamenti su ERP e ERS. Le modifiche recepiscono nuove normative di riferimento, soprattutto in relazione della privacy e della gestione dei dati, ma sono state introdotte anche diverse novità per mettere a sistema le relazioni tra Acer ed enti locali".

Si aggiungono inoltre le attività di mediazione culturale e il rafforzamento di attività di prossimità. Nella nuova convenzione sarà sostanzialmente l’ufficio casa del Servizio sociale associato a riprendere alcune delle funzioni formalizzando quello che dal 2017, dopo il percorso di reinternalizzazione, si sta facendo, ad esempio sulla predisposizione dei bandi. Nel complesso l’obiettivo è che le case popolari non devono essere luoghi in cui si finisce per chiudere percorsi sociali e parcheggiare la disuguaglianza, ma luoghi di emancipazione.

Nella discussione sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Idio Baldrati (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale), Fiorenza Campidelli (Pd).

Il gruppo Lista per Ravenna-Polo civico popolare ha espresso il proprio dissenso sull’obbligo regionale di dover affidare il patrimonio comunale di edilizia popolare ad Acer, reclamando che debba essere il Comune a gestirlo.

Il gruppo Pd ha apprezzato le novità della nuova convenzione: l’introduzione della mediazione culturale e la possibilità di accedere da parte del Comune alla parte gestionale per verificare la situazione degli alloggi.

Il gruppo Lista de Pascale si è dichiarato d’accordo con il consigliere Ancisi in merito al dissenso dell’obbligo della Regione sulla gestione del patrimonio comunale di edilizia popolare che dovrebbe rimanere in capo al Comune.